Burgers in Beek en Donk krijgen advies: ‘Alles is bespreekbaar’

BEEK EN DONK - Om de kwaliteit van het klimaat te verhogen, moet de drempel voor advies omlaag. Zo ongeveer is de gedachte waarmee de Dorpsraad in Beek en Donk een inloopspreekuur houdt.

Bij de eersten die er gebruik van maken zijn Teus en Nancy Kooij. Die hebben in de Huiskamer in het Ontmoetingscentrum een stapel papierwerk op tafel uitgespreid met onder andere de jaarrekening van hun energiebedrijf. Hun kernvraag aan de energiecoaches Ton Sonneveldt en Henk Peters tegenover hen: ‘Hoe kunnen we besparen op energielasten?’

Quote We hebben bijvoor­beeld de tips gekregen om de pui te vervangen en de buizen op zolder te isoleren om de warmte vast te houden Nancy Kooi, Bezoeker inloopspreekuur

Mevrouw Kooij komt niet onvoorbereid naar het spreekuur. Ze heeft foto's gemaakt van plekken in huis waar mogelijk winst te behalen valt op het gebied van duurzaamheid. ,,We hebben al zonnepanelen en vloerverwarming, maar zijn benieuwd wat we nog meer kunnen doen.”

Convectorput vullen

Een lijst met verbeterpuntjes wordt opgesomd. Nancy Kooij: ,,We hebben bijvoorbeeld de tips gekregen om de pui te vervangen en de buizen op zolder te isoleren om de warmte vast te houden.” Volgens coach Peters kan een kleine handeling al verschil maken. ,,Door de convectorput te vullen met radiatorfolie, kan de warmte beter omhoog bewegen”, legt hij uit.

Teus en Nancy Kooij zijn blij met de tips van de twee adviseurs die op vrijwillige basis energiecoach zijn in Laarbeek. ,,Het is fijn dat we onafhankelijk advies krijgen, zonder commerciële belangen. We zijn heel tevreden.”

Hondenpoep tot burenruzies

Om de week houdt de Dorpsraad Beek en Donk een inloopmoment voor burgers uit de gemeente die ergens mee zitten. ,,Alles is bespreekbaar. Van de hondenpoep in de straat tot burenruzies, maar ook problemen met de verkeersstroom”, zegt Fred Plateijn, voorzitter. Het de bedoeling om gaandeweg meer expertises samen te laten komen tijdens de bijeenkomsten. ,,Dat er naast een energiecoach bijvoorbeeld ook iemand van de politie aanschuift", aldus Plateijn.

Vijf mensen zijn naar het eerste spreekuur geweest van de Dorpsraad en Plateijn hoopt dat dit nog gaat oplopen. ,,Op deze manier proberen we dichter naar de mensen toe te trekken. We laten zien dat we meer doen dan alleen vergaderen.”

Om de week vindt er een inloopmoment plaats in de Huiskamer van het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Er is een vrije inloop van 09.00 tot 12.00 uur.