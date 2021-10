Busjes in vlammen op in Asten en Deurne, politie doet onderzoek

DEURNE/ASTEN - Bij twee branden in Deurne en Asten zijn in de nacht van woensdag op donderdag in totaal vier voertuigen en een woning beschadigd geraakt. Rond 01.00 uur ging een geparkeerd busje in vlammen op aan de Rozenstraat in Asten. Een kwartier later was het raak in Deurne.