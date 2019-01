Busondernemer Slits krijgt kous op de kop in kwestie Gemert-Bakel

Met de afwijzing door de rechtbank heeft Slits opnieuw een ’slag’ verloren in zijn al jaren voortdurende juridische strijd. De Mortelnaar wilde acht betrokkenen onder ede laten horen over een conflict dat te maken heeft met de toewijzing van een bedrijfskavel op bedrijventerrein Wolfsveld in Gemert. Slits vindt dat hij bij de toewijzing van die kavel ten onrechte door de gemeente is gepasseerd.