Buurman hondenschool bevreesd voor geblaf; trainster verwacht dat ‘ze daarvoor veel te druk bezig zijn’

In mei dit jaar gaf de gemeente Deurne een vergunning voor de hondenschool. Die hoopt buurman Arts - bevreesd als hij is voor overlast - via het onafhankelijke adviesorgaan van tafel te krijgen. ,,Ik wil misschien nog wel eens verkassen’’, zo onthult hij op de hoorzitting een van zijn drijfveren. ,,Maar wat denk je dat een makelaar zegt over de prijs?’’ Hij ziet de bui al hangen: ,,Straks tot elf uur ‘s avonds geblaf.’’

Quote Die honden blaffen niet veel. Daar hebben ze het te druk voor Annemieke Leenders, Hond & Jij

Geen imperium

Iets wat Leenders bestrijdt. ,,We hebben hier straks maar drie avonden in de week twee lessen. De laatste eindigt om negen uur ‘s avonds.’’ Lestijden die overigens ook op de website vermeld staan. Sowieso zijn er maar vijf honden per les aanwezig, benadrukt ze. ,,We worden echt geen imperium.’’ En blaffen zullen de honden sowieso niet veel, zo probeert ze haar buur gerust te stellen. ,,Daar hebben ze het op cursus te druk voor. Die honden zijn veel te actief bezig.’’ De afstand tussen de buur en de stal waarin de honden worden getraind, bedraagt bovendien 110 meter, zo schat ze. ,,En er is in die stal extra isolatie aangebracht.’’ In het akoestisch onderzoek zou geen geluidsnorm zijn overschreden.

Stofhopen

Tóch is Arts nog steeds bezorgd om overlast: door auto’s. De Broekstraat was sinds mensenheugenis een zandpad. In juli stortte de gemeente Deurne echter asfaltgranulaat, na aanleg van glasvezel. Maar is de weg nu slechter geworden, wil de commissie graag weten. ,,Absoluut’’, antwoordt Arts stellig. ,,Er is meer lawaai en we krijgen nu zwarte in plaats van witte stof om de oren.’’ Leenders betwist dat beeld dan weer. ,,Ik zie nergens een kuiltje in de weg.’’ Ook de gemeente ziet niet in waarom de weg moet worden opgeknapt, laat een ambtenaar ter zitting weten. ,,Normaal is dit type asfaltgranulaat geen bron van overlast. Tijdens een inspectie leek de weg er goed bij te liggen. Extra onderzoek naar stof leek ons ook niet nodig.’’

Leenders draagt met haar hondengedragscentrum een steentje bij aan de maatschappij, zo is haar pleidooi. ,,Probleemgedrag bij honden kun je met goede training voorkomen. Het is voor de ontwikkeling van zo’n beest heel goed.’’