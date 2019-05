Buurman Stationsplein Deurne bang voor inkijk in douche en wc

Jan Althuizen schildert al een halve eeuw in De Peel: 'De Peel heeft duizend gezichten'

12:00 GRIENDTSVEEN - Hij struint al een halve eeuw door de Peel met een tas vol verf en penselen, Jan Althuizen. Komend weekend viert de schilder en oud-docent zijn jubileum. Iedereen is welkom in zijn atelier in Griendtsveen.