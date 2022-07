Buurman wellicht oplossing voor onbereikbaarheid TC Deurne

Van Hattem onderzocht op eigen initiatief of het voor de grote bluswagens van de brandweer wel mogelijk is om het terrein van de tennisvereniging te bereiken in geval van nood. Niet van harte, was zijn conclusie. Dat wordt bevestigd door vrijwilligers van de Deurnese brandweer tijdens een proef op de brug over de Vlier. Hoewel het mogelijk is om de vereniging te bereiken, is het niet wenselijk om over de brug en door de beschikbare ruimte te manoeuvreren wanneer brand is uitgebroken.

Voor ambulances is de bestaande doorgang voldoende, bleek in het verleden al enkele keren. Voor de grote wagens van de brandweer lijkt nu ook een oplossing gevonden. Grenzend aan het terrein van de tennisvereniging ligt een privéperceel. ,,Afgelopen dinsdag is een eerste gesprek geweest met de betreffende eigenaar. Hij is in principe bereid om mee te werken. Daar zijn we erg blij mee”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Met deze bewoner wordt gekeken wat nodig is en worden concrete afspraken gemaakt over eventuele aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Wat die aanpassingen precies zijn en per wanneer deze worden doorgevoerd, kan de gemeente nog niet zeggen. Initiatiefnemer Van Hattem is voor nu in ieder geval tevreden. ,,De gemeente geeft toe dat het in gebreke is gebleven en daar nemen ze nu de juiste verantwoordelijkheid voor. Ik hoop dat ze hun woord nakomen.”