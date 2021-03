Buurt ziet huizenhoog op tegen ‘te hoge’ huizen in nieuwbouwplan Deurne

DEURNE - Zo’n beetje alle omwonenden van een klein nieuwbouwproject in Deurne hebben zware bedenkingen bij de plannen voor drie nieuwe huizen in hun buurt. Ze vrezen onder andere dat de huizen veel te hoog worden. In totaal dienden zeven gezinnen een bezwaar in.

Het is een van de vele kleine nieuwbouwprojecten in Deurne, een postzegelplannetje zoals ze dat noemen. Op een braakliggend terrein aan de Eendracht, tussen verschillende huizen ingeklemd, zullen volgens die plannen in de toekomst drie huizen verrijzen. Drie levensloopbestendige woningen met tuinen en parkeerplekken, om precies te zijn.

Of de nieuwbouw ook gunstig uitpakt voor de buurt, is nog maar de vraag. Zeven gezinnen die er straks op uitkijken zijn er niet gerust op. Ze hebben bezwaren ingediend bij de gemeente.

Niet akkoord met 5 meter

Een aantal van de omwonenden wil opheldering over bijvoorbeeld de hoogte van de huizen. ,,In de papieren staat vijf meter maar dat is toch veel hoger dan 1 verdieping zoals is gezegd dat er gebouwd wordt?” Anderen laten weten niet akkoord te gaan met de bouwhoogte van vijf meter. ,,We hebben begrepen dat er ook nog sprake is van een marge van tien procent, waardoor de daadwerkelijk te bouwen hoogte op 5,50 m uit zou kunnen komen. Wanneer de nieuwe woningen deze hoogte bereiken, zal dit een grote impact hebben op het klimaat van de tuinen”, aldus bewoners van de Zeilbergsestraat. ,,Zo zal er minder wind staan (...) en zal de zon in de avond eerder achter de daken van de nieuwe woningen verdwijnen.”

Quote Om die reden eisen vier bezwaarma­kers dat de woningen geen bovenver­die­ping of zolder krijgen

Een van de bestaande tuinen zal voor een groot deel in de schaduw van een van de nieuwe huizen komen te liggen. Ook heeft de hoogte van vijf meter volgens de buurt ‘enorme gevolgen voor onze privacy en daarmee ook voor de waarde van onze woningen’.

Om die reden eisen vier bezwaarmakers dat de woningen geen bovenverdieping of zolder krijgen en dat er ook in de toekomst geen toestemming zal worden verleend om alsnog een verdieping toe te voegen. ,,Wij willen hiervan een schriftelijke toezegging.”

‘Verzuipen op ons perceel’

Daarnaast zijn de bewoners niet gerust op het voornemen om de grond op te hogen. Dit heeft volgens hen ook ‘ernstige gevolgen’ voor het perceel dat in de straat het laagste ligt. ,,Ik begrijp uit de aanvraag dat er waarschijnlijk geen hemelwaterriool zal komen en dat al het water moet worden gebufferd op het perceel. Wij zullen dus gaan verzuipen als al dit water erbij komt omdat wij het laagste niveau hebben.” Tenslotte zetten de bewoners vraagtekens bij het aantal van drie woningen en feit dat ze nu ‘ingebouwd’ worden. ,,Wat ons betreft zouden twee woningen en iets meer ruimte rondom wellicht passender zijn.”

‘Mogelijk komen ze er samen uit’

De gemeente Deurne besloot eerder al in principe mee te willen werken aan het bouwplan. ,,We hebben nu aan de initiatiefnemer gevraagd om eerst te gaan praten met de bewoners die de bezwaren hebben ingediend. Mogelijk komen ze er samen uit en kunnen ze afspraken maken, dat zou natuurlijk het mooiste zijn voor alle betrokkenen”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen burgemeester en wethouders een reactie geven op de zienswijzen van de bewoners. Daarna wordt er een voorstel voor gemeenteraad gemaakt. Voor het nieuwbouwplan moet namelijk de bestemming van het terrein veranderd worden en dat is aan de raad om dat goed te keuren.”