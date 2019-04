Buurtbewoners: ‘Complex Someren past beter aan Spaanse Costa’

Wim van de Moosdijk en Koen van Kuijk hebben er al allerlei typeringen voor gevonden. Het geplande gebouw in hun straat lijkt op een Van der Valk-hotel. Het appartementencomplex kun je volgens hen beter plaatsen aan een Spaanse Costa, maar zeker niet in de fraaie Speelheuvelstraat in hartje Someren. De buurt is niet tegen ontwikkelingen op nummer 30 waar nu nog een megavilla staat, maar twaalf appartementen en twee penthouses verdeeld over vier bouwlagen is in hun ogen veel te fors. ,,Het is een verkrachting van het straatbeeld”, vat Van de Moosdijk het heersende gevoel samen.