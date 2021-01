Buurtbewoners: ‘Deurne moet vergunningen voor nieuwe Aldi intrekken’

Die boerderij zou plat gaan om vervolgens van het hele perceel een groot parkeerterrein te maken. Aldi dacht de koop van het pand in kannen en kruiken was, maar de rechter besliste onlangs dat dit niet het geval is. Het koopcontract is niet legaal.

De supermarkt heeft nu een probleem. Volgens advocaat mr. Lars Pronk van de buurtbewoners heeft het bedrijf zelfs zo'n groot probleem dat de vergunningen die ze kregen om de winkel te openen, straks allemaal door de papierversnipperaar kunnen. Zonder voldoende ruimte voor parkeerplaatsen voldoen ze niet aan de parkeernorm, stelt Pronk. En als je niet aan die norm kan voldoen, heb je geen recht op een vergunning.

In alle twee de aanvragen staat dat Aldi kan beschikken over het perceel waarop de boerderij staat. ,,En dat is dus onjuiste informatie. Aangezien Aldi tijdens het indienen van deze aanvragen wist of behoorde te weten dat zij niet over deze gronden kon beschikken, kan het bedrijf worden verweten dat het bewust onjuist of onvolledig is geweest”, aldus Pronk.

Burgemeester en wethouders kunnen vergunningen intrekken als er onjuiste informatie is verstrekt. De omwonenden hebben hen nu gevraagd dat ook te doen. Het lijkt Pronk en de buurtbewoners onmogelijk dat Aldi alsnog kan gaan beschikken over het perceel aan Haageind 40. ,,Intrekken van de aan Aldi verleende omgevingsvergunningen lijkt dus de enige optie.”





Eigenaren hadden wel willen verkopen

Omwonenden hebben in hun bezwaren vanaf het begin af aan gesteld dat er geen koopovereenkomst was tussen Aldi en de bewoners van Haageind 40. De eigenaren hadden hun boerderij wel willen verkopen aan het bedrijf, maar ze hadden als deadline voor de overdracht december 2019 gesteld in de afspraken. Die datum bleek Aldi niet te kunnen halen omdat toen de vergunningen nog niet rond waren. Volgens de eigenaren was er al die tijd alleen maar sprake van wat losse afspraken, maar Aldi hield vol dat het om een koopcontract ging. De rechter stelde de eigenaren vorige week in het gelijk.

De gemeente Deurne laat weten dat de brief inmiddels het gemeentehuis heeft bereikt. ,,We hebben het nog maar net binnen gekregen, we kunnen nu nog niet zeggen wat we hier inhoudelijk mee gaan doen. We zullen eerst moeten bestuderen wat er precies in staat.”