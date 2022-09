Buurtbewoners nemen kijkje in opvanglocatie; ‘Ik hoop vooral dat de mensen het hier naar hun zin hebben’

Corona-ellende bracht kroegbaas Willy tot inkeer; hij verkoopt Astens café ’t Spektakel aan schoonzoon

ASTEN - Achttien jaar heeft hij volop genoten, tijdens de voorbije twee coronajaren zat Willy Verberne zichzelf echter steeds meer in de weg in zijn café ’t Spektakel in Asten. Hij draagt zijn zaak daarom binnenkort over aan schoonzoon Mirko Jurk (35).

12 september