Buurtbewoners willen liever arbeidsmigranten in Deurnese zusterflat dan huurders

Verzet raad tegen uitbrei­ding megastal Gemert strandt

1 februari GEMERT-BAKEL - De rechter zal uiteindelijk moeten beslissen of de varkenshouderij aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert wel of niet mag uitbreiden. Een poging van de oppositie in de gemeenteraad van Gemert-Bakel om over die uitbreiding opnieuw in overleg te gaan met de betreffende ondernemer leed maandagavond schipbreuk.