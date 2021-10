Buurtbewoners winnen strijd tegen nachtsluiting Dinghuis Deurne

De burgemeester van Deurne zal opnieuw moeten bekijken of het restaurant in het Kasteelpark toch om elf uur ’s avonds de deuren en het terras zal moeten sluiten. De Raad van State is het eens met omwonenden die last hebben van de verlengde openingstijden tot 1 uur ’s nachts doordeweeks en 2 uur in het weekend, zo blijkt uit een uitspraak van woensdag.