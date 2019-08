Buurtbus Elsendorp-Deurne na veertig jaar niet weg te denken

Dat lijn 268 sinds een jaar of twee Boekel en Venhorst niet meer aandoet, is vooral jammer voor de inwoners van die dorpen zelf, denkt Harrie van den Heuvel (72). Al sinds de oprichting is Van den Heuvel, zelf woonachtig in Venhorst, vrijwillig chauffeur op de buslijn die nu 268 heet, maar eerder ook heeft gereden als lijn 168 en 468. ,,Uit een enquête bleek toen dat in Venhorst en Boekel onvoldoende animo voor de buurtbus was, en dat bleek ook wel uit de aantallen. Maar ik weet wel zeker dat ze daar spijt van krijgen, als ze het al niet hebben. Want voor de leefbaarheid is een buurtbus heel belangrijk. En zo'n voorziening krijg je niet meer snel terug, als-ie weg is.”