Buurtbuschauffeurs trekken aan de noodrem en zoeken meer collega’s: ‘Dankjewel chauffeur’ is mooie beloning

,,Als er iemand met een hondje door het dorp loopt, denk ik wel eens: ‘Die heeft ook niet veel te doen, die ga ik vragen om de buurtbus te rijden.’ Het is maar een voorbeeld, maar zo is het me wel eens gelukt”, zegt Aarts die naast chauffeur ook coördinator is.

Minimaal 45 vrijwilligers nodig

Drie buurtbussen rijden drie diensten per dag. Daarvoor zijn er elke week 45 vrijwilligers nodig. Elke chauffeur komt dan een halve dag per week aan de beurt. ,,Om niet het risico te lopen dat er een dienst uitvalt omdat een chauffeur verhinderd is, willen wij een bestand aanhouden met vijf chauffeurs extra die kunnen invallen”, zegt Manus Kuijpers, die al enkele jaren chauffeur is bij de buurtbus.

Bij een sollicitatie wordt nauwelijks gelet op de sociale kant van de sollicitant. ,,Wij gaan ervan uit dat iemand die asociaal is, zich niet bij ons aanmeldt, die heeft nergens tijd voor”, zegt Aarts. ,,Én de meeste nieuwelingen zijn bekenden van onze chauffeurs. Op verjaardagfeestjes gaat het vaak over hobby’s, dus ook over vrijwilligers die de bus rijden.”

Verkeerde pedaal intrappen

Zodra de sollicitanten door de medische keuring komen, volgt een proefrit. Veel chauffeurs zijn het niet gewend om in een automaat te rijden en trappen dan op het verkeerde pedaal. Aarts: ,,Eerste zijn er vier ritten samen met een ervaren chauffeur die hen wijst op eventuele gevaarlijke verkeersituaties. En vooral rustig rijden met de juiste snelheid. Daarna gaan ze alleen de weg op.”

Er is ook een Afrikaanse asielzoeker als sollicitant geweest. Hij werd aangenomen. Omdat de man de Nederlandse taal niet voldoende beheerste, heeft Aarts afscheid van hem genomen. Hij kon geen gesprek voeren met zijn passagiers.

,,Laat dat nu een van de redenen zijn dat ík op de buurtbus rij”, zegt Kuijpers. ,,Buurten over van alles en nog wat, waarbij luisteren heel belangrijk is... In deze coronatijd is dat nauwelijks mogelijk. Door het geluid van de extra afzuiging van de ventilator en het afschermen van de passagiers is chauffeur van de buurtbus nu vaak een eenzaam bestaan. Daar komt hopelijk snel een einde aan.”

‘Dankjewel chauffeur’ is beloning

De buurtbuschauffeurs voelen zich niet gebonden om alleen maar te stoppen bij de zestig bushaltes op de route. Het komt onderweg best vaak voor dat een passagier vraagt of de chauffeur dat op een andere plek kan doen omdat hij of zij slecht ter been is. ,,Of er staat iemand langs de weg met de hand omhoog. Als het veilig is dan wil ik wel stoppen. Een vriendelijk ‘dankjewel chauffeur’ is dan de beloning. Ook daar doe je het voor.”

Aarts en Kuijpers hopen dat ze op het jaarlijkse uitstapje met chauffeurs en partners enkele nieuwelingen mogen begroeten. ,,Die dag wordt betaald van de opbrengst van de reclame op onze drie bussen en is als dank voor onze chauffeurs die elk jaar 15.000 passagiers ophalen en thuisbrengen in een stukje Limburg én de Brabantse Peel en Kempen. En dat doen ze geheel vrijwillig, al de 80.000 km.”