Buurtsupermarkten in Deurne mogen en moeten groter worden

DEURNE - Supermarkten in Deurnese wijken moeten in de toekomst groter worden om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van hun klanten. Dat staat in de zogenoemde ‘Retailvisie’. Hierin geeft Deurne aan waar het met de detailhandel en horeca naartoe zou moeten.

De Plus in Zeilberg en de Jumbo in Koolhof zijn twee supermarkten die worden genoemd. Beide zijn kleiner dan 1000 vierkante meter (Plus: 884, Jumbo 731). Te klein om een volwaardige buurtsuper te blijven, aldus het rapport. Ze mogen groeien tot 1500 vierkante meter.

Quote Met 1500 of 2000 vierkante meter heb je een beetje fatsoenlij­ke supermarkt anno 2021 Gerard Bouwmans, Eigenaar van drie Plus supermarkten

Met die omvang kunnen deze buurtsupermarkten de komende jaren blijven voldoen aan de wensen van de klanten’, zeggen de opstellers van de visie. Zo kunnen ze meer aandacht geven aan versproducten en het assortiment ruimer uitstallen.

Groot gelijk

Eigenaar Gerard Bouwmans van de Plus Supermarkt aan de Zeilbergsestraat onderschrijft dat. ,,Ze hebben daar groot gelijk in. De winkels moeten naar de 1500 of 2000 vierkante meter. Dan heb je een beetje fatsoenlijke supermarkt anno 2021. Denk maar eens aan de corona-regels: hoe breder de paden, hoe beter de mensen kunnen lopen. Je kunt daar voor de toekomst maar beter op voorbereid zijn.”

Dat is wat betreft de zaak in Zeilberg ook de bedoeling, geeft hij aan. ,,Er zijn ontwikkelingen, maar daar kan ik nu nog niets over zeggen.”

Parkeren een probleem

Er wordt in de visie nog een supermarkt van hem genoemd, de Plus in Sint-Jozefparochie. Ook die is aan de (te) kleine kant. Maar wel groot genoeg voor het verzorgingsgebied, ook gelet op de beschikbare parkeerruimte. Bouwmans: ,,Ook die winkel moet op den duur groter worden. Daar zijn nog geen plannen voor. Parkeren is inderdaad ons grote probleem.”

Het kan verkeren, weet Bouwmans: ,,In 2002, 2003 zeiden ze nog dat buurtcentra gaan verdwijnen. Ze zijn er nog steeds", aldus de ondernemer. En ze zijn belangrijk, zo valt te lezen in de Retailvisie. Datzelfde geldt voor de winkels en horeca in de kerkdorpen. Die zorgen voor de leefbaarheid.

Kerkdorpen

Het aanbod in Vlierden, Neerkant en Helenaveen is beperkt. Om te stimuleren dat ondernemers daar beginnen, worden er geen beperkingen opgelegd wat locatie betreft. Wel mag een nieuwe zaak maximaal 200 vierkante meter zijn (supermarkten uitgezonderd). Voor Liessel wordt wel een zogenoemd ‘beheersgebied’ aangegeven, het gebied waarin nieuwe initiatieven zijn toegestaan. Ook voor de wijken in Deurne zijn die ingetekend.

En dan de zaken in niet dagelijkse goederen die niet in de gewone winkelgebieden passen, waaronder autohandelaren en woonwinkels. Die liggen in Deurne te verspreid, vinden de onderzoekers. Dat zorgt voor onduidelijkheid bij de consument en veel mobiliteit. Het voorstel is om die zaken meer te concentreren. ‘Het gebied ten zuiden van Deurne aan de Binderendreef, Knoflookpad/Theo van Doesburgstraat is een interessante optie, vanwege de bereikbaarheid.’

Eerder dagje winkelen in Eindhoven

Tot slot het centrum van Deurne. Daar is al een visie over verschenen. Ook in deze Retailvisie wordt nog eens benadrukt dat het winkelcentrum te groot is. ‘Deurne had van oudsher een regionale verzorgingsfunctie. Daardoor zijn er een bovengemiddeld aantal winkels. Maar mensen gaan nu eerder een dagje winkelen in Eindhoven.’

De politiek buigt zich komende maand over het rapport.