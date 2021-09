Buurttuin ‘verbloemt’ zonnepark in Someren-Heide

SOMEREN-HEIDE - Hij was bang voor mesthoopjes en een onverzorgd geheel. Grondeigenaar Joep Veldkamp is nu vooral blij met de kleurrijke bloemenzee op zijn grond aan de Eggendreef in Someren-Heide. De nieuwe buurttuin dient als beschutting voor een nog aan te leggen zonneveld.

KBO-bestuursleden Henk Boerenkamp, Cor Beerepoot en Frans van den Boogaert zijn trots op het resultaat, maar dat begrijpt iedereen die een kijkje komt nemen bij de veldbloemenpracht in de buurttuin. Van de zes gemaakte vakken zijn er enkelen alweer leeg, de oogst is al verdeeld onder de deelnemers.

Vragen uit het dorp

Volgend jaar krijgt de nieuwe tuin in Someren-Heide een naam, tijdens het eeuwfeest in het dorp wordt die bekendgemaakt. De tuin kwam er na vragen vanuit het dorp. KBO-leden zochten naar een plek waar iedereen uit De Hei kan tuinieren. Die plek werd gevonden op grond van Veldkamp.

Daar verschijnt in de toekomst een zonnepark. De Somerenaar heeft grond verhuurd aan Charles Smeets van ‘Nederland Opgewekt’, ontwikkelaar van zonneparken. Smeets verleende ondanks alle plannen direct medewerking aan de buurttuin.

Alle medewerking

In overleg met de gemeente Someren is een plek gekozen in de bufferzone tussen de zonneweide en de buurt Eggendreef. Het gaat om een oppervlakte van 3000 vierkante meter. ,,Wij kregen alle medewerking van de eigenaar Joep Veldkamp. Aan de hand van een tekening begonnen we met de aanleg”, vertelt Cor Beerepoot.

Quote En ook kunnen we voor de variatie wisselen van vak met alle groenten die we hier telen, zoals een aantal soorten kruiden, uien, sla, prei, raapstelen” Cor Beerepoot, Buurttuin Someren-Heide

De vakken in de buurttuin kunnen ieder jaar anders ingedeeld worden. Daardoor is het volgens Beerepoot mogelijk om vruchtwisseling toe te passen, dat is vooral belangrijk voor aardappelen. ,,En ook kunnen we voor de variatie wisselen van vak met alle groenten die we hier telen, zoals een aantal soorten kruiden, uien, sla, prei, raapstelen.” Beerepoot is positief is over de inbreng van de Heise ondernemers. ,,Ik maak met hen een afspraak en na een paar tassen koffie ga ik tevreden naar huis.”

Jong en oud betrekken

Volgens Boerenkamp wil de Heise KBO jong en oud betrekken bij de tuin. Er is al een open dag geweest voor de KBO’ers. ,,Onze insteek is om ouderen te betrekken bij de buurttuin, maar ook de jeugd kwam een kijkje nemen. De 110 leerlingen van de basisschool waren enthousiast toen ze zelf bonen mochten planten. En dat met het oog op de toekomst... Wij willen dat de buurttuin nog door een aantal generaties wordt gebruikt.”

Quote Het is een kleurrijke meerwaarde voor het dorp en draagt bij tot de acceptatie van het zonnepark” Joep Veldkamp, Grondeigenaar Someren-Heidde

Veldkamp is verbaasd over het resultaat. Hij stond er eerst nogal huiverig tegenover, geeft hij eerlijk toe. ,,Ik zag in gedachten allemaal mesthoopjes en een onverzorgd geheel. Maar zoals het er nu uit ziet is het aan aanwinst voor de buurt, het streven om de panelen aan het oog van de buurt te onttrekken is gelukt. Het is een kleurrijke meerwaarde voor het dorp en draagt bij tot de acceptatie van het zonnepark.”

Smeets denkt in januari van 2022 te starten met het plaatsen van de panelen in het zonnepark. ,,Een paar maanden later kunnen ze dan worden aangesloten op het net. De panelen zijn door het gewas van de buurttuin uit het gezichtsveld.”