Buurtvereniging De Akkers in Milheeze bestaat 50 jaar: ‘De activiteiten zijn altijd drukbezocht en supergezellig’

,, Ons jubileum gaan we zeker vieren, alleen hebben we vanwege corona geen feestavond, maar houden we een buitenreceptie op 12 maart van 16.00 tot 18.00 uur”, vertelt Sylvia Emo, secretaresse van De Akkers. ,,Het is te kort dag om nu nog iets op touw te zetten nu het mag, en er zijn buurtbewoners die het nog niet aan durven. Op 9 juli houden we een verrassing jubileumfeestdag voor jong en oud.”

Vijftig jaar geleden namen Wim de Veth en Jo van de Westerlo het voortouw op de buurtvereniging op te richten. Op 29 februari 1972 werd het officieel en kwam er een bestuur. Naast de twee oprichters sloten Nelly van de Ven, Mien Sleegers en Harrie de Jong zich hierbij aan. ,,Het doel van de buurtvereniging was het stimuleren en bevorderen van de onderlinge verhoudingen en samenwerking in vriendschappelijke zin van het buurtschap de Akkers”, vertelt oud-bestuurslid Annette Altink, samen met haar man Ad, Wim en Maria Koenen, Truus van de Broek en Riet Kerkhof al 50 jaar lid van de buurtvereniging.

Wespennest

Altink is ruim 26 jaar bestuurslid geweest van De Akkers. ,,In de beginjaren hadden we een paar activiteiten, zoals kaartavonden en een fietstocht voor jong en oud. Een fietstocht vergeet ik nooit meer. We hadden een rustpauze onderweg. De kinderen waren aan het spelen en verstopten zich in een sloot, maar daar zat een wespennest. De kinderen raakten in paniek. Riet Kerkhof probeerde de wespen te verjagen en werd net als een paar kinderen flink gestoken. Ik was met de auto en we zijn heel snel naar de dokter gereden, want er waren erbij die een allergische reactie kregen.”

In de loop der jaren zijn de activiteiten flink toegenomen. Bijna elke maand heeft het zevenkoppige bestuur wel iets op het programma staan. Komt er nieuwe bewoner in de buurt wonen dan krijgt die eerst een brief in de bus waarin staat te lezen wat voor activiteiten de buurtvereniging heeft. Emo: ,,Na een paar weken gaan wij met een paar bestuursleden op bezoek. Vaak denkt men dat een buurtvereniging alleen voor de kinderen is maar wij hebben voor alle leeftijden activiteiten.”

Elk jaar is een feestavond, jaarvergadering, paaseieren zoeken voor jong en oud, speeltuin voor de kleinste, een tien plus uitje met elke jaar weer wat anders. Een herfstactiviteit voor de volwassenen, Sinterklaas. En de jaarlijkse kienavond waar in het begin alleen de dames aan meededen. ,,De heren komen nu gezellig mee”, vertelt Emo lachend. ,,Het gebeurt vaak dat iemand van het bestuur dan ook prijs heeft. Er wordt dan altijd geroepen, zeker weer iemand van het bestuur.”

Ook is er elk jaar de 57 plus dag, met meestal een bezoek aan een museum. ,, Die naam is ontstaan jaren terug toen men rond die leeftijd nog in de vut kon”, aldus Altink. ,,De activiteiten zijn altijd drukbezocht door de leden en supergezellig”, zegt Emo. ,,Ook in de coronatijd werd er iets georganiseerd, een online bingo en brunchen buiten. Dit jaar hoopt het bestuur dat alle activiteiten net als vanouds weer normaal door kunnen gaan”

Volledig scherm Feestavond van buurtvereninging De Akkers in 1974. © Jeanne van Ansem

Volledig scherm Carnavalsoptocht van buurtverening De Akkers bij het 25-jarig bestaan. © Jeanne van Ansem