Bye Bye Bakel, op naar Gambia

Zondagochtend, tien uur. Het is nog rustig op het Sint Wilbertsplein in Bakel. Een duidelijk gevalletje stilte voor de storm, want over een uur of twee zal hier de eerste auto met grommende motor koers zetten richting eindbestemming Gambia. In de karavaan van Go for Africa rijden dit jaar dertig auto’s mee, met aan boord onder andere 36 techniekstudenten van ROC's.