Cabaretier Marco Swiggers laat de zaal swingen in Deurne

DEURNE - Dit is het derde jaar dat Deurnenaar Marco Swiggers de oudejaarsconference Poeiersuiker op de planken brengt van het Cultuurcentrum in zijn woonplaats. Met drie nagenoeg uitverkochte voorstellingen dit weekend, lijkt hij een vaste schare fans te hebben. Binnen een kwartier krijgt hij bijna iedereen mee.

“Nog één keer repeteren!”, roept Swiggers tegen de zaal. Het refrein van ‘Give it up’, een liedje van KC & The Sunshine Band, knalt door de speakers. “Na na na na na na na na nanana”, zingen de meeste toeschouwers. Ze doen er een soort dansje bij, zwaaiend met hun armen, en klappen daarna mee op de maat. Dan begint het ‘Radje voor de Sfeer’, een virtueel Rad van Fortuin, op het beeldscherm te draaien. Als de muziek is afgelopen, stopt het rad en bepaalt de plek van de wijzer het onderwerp waarover de cabaretier het gaat hebben.

Het rad blijkt een geniale vondst. Het zorgt ervoor dat de sfeer er gelijk goed in zit. Het liedje is zo simpel dat iedereen mee kan doen. Dat gebeurt dan ook bijna elke keer als aan het rad ‘gedraaid’ wordt. De onderwerpen die erop staan, geven in een oogopslag weer wat er zoal gespeeld heeft in Deurne het afgelopen jaar. Voorbeelden zijn: gratis parkeren, glasvezel, De Bikkels, verlichtingsplan en wethouder Helm Verhees.

Efteling

De verbouwing van het gemeentehuis is een kwestie die veel stof oplevert. Swiggers heeft de sfeerimpressies bestudeerd en toont deze op het scherm. ,,Dit wordt de hal, een grote, nutteloze ruimte. Hierachter komen open ‘werkplekken’. Ja, de architect heeft gevoel voor humor.” De kosten van het nieuwe ‘Huis voor de Samenleving’ komen ook aan bod. Aanvankelijk was 8,3 miljoen euro begroot, maar er komt twee miljoen bij om het pand te verduurzamen. Dat geld wordt volgens de gemeente naar verloop van tijd terugverdiend. Swiggers heeft hiervoor nog een tip: ,,Begin een souvenirshop bij de uitgang, net als bij de Efteling. Daar kun je van alles verkopen met burgemeester Hilko Mak erop. Nagelmak, koffiemakken, een zitmak.”

Niet het alleen het ‘Radje voor de Sfeer’ zorgt voor deelname van het publiek. De cabaretier heeft nog meer interactieve onderdelen verwerkt in zijn show. Zo is er de ‘Poeierkwis’ waarvoor hij met een ouderwetse zaklamp de zaal in gaat om kandidaten te zoeken. ,,Hoe heet je? Hannie? Hannie Gehoeven, zeker.” De vragen zijn uiteenlopend. Wie een beetje het lokale nieuws heeft gevolgd, kan ze beantwoorden. De eerste prijs is één bus poedersuiker. De winnaar van de tweede prijs gaat met twee bussen naar huis.

Tegen tienen, Swiggers is dan anderhalf uur bezig, vraagt hij: ,,Wat doen we? Nog een keer?” Sommige bezoekers roepen: ,,Radje!” En het spel begint weer van voor af aan. Het rad stopt bij het onderwerp De Bikkels. De komiek duikt de coulissen in om er met een muts op en een stofjas aan uit te komen. Hij is getransformeerd tot de conciërge van het bungalowpark en bereidt de komst voor van Poolse arbeidsmigranten. Het is verbazingwekkend hoeveel woordgrappen hij weet te maken met ‘Pool’ erin.