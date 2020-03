Cabaretier met angststoornis is plankenkoorts de baas

Slimme combina­ties in Deurne, maar welke dan?

15:08 DEURNE - Het idee is sympathiek. Een informatiebijeenkomst houden over een belangrijk onderwerp waar besluiten over genomen moet worden. In een vroeg stadium, voor er een concreet voorstel op tafel ligt. Deurne deed dat deze week, als start van een nieuwe manier van vergaderen door de politiek. Het kwam op z'n zachtst gezegd nog niet uit de verf.