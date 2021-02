Cafébaas Lierop stopt ermee

Overgeble­ven coalitie­par­tij­en in Someren hebben intentie om samen door te gaan, maar er zal ‘water bij de wijn moeten’

14:14 SOMEREN - Ze verschillen flink van mening over hoe de kwestie die leidde tot het ontslag van wethouder Guido Schoolmeesters is aangepakt. Desondanks onderzoeken De Gemeenschapslijst, CDA en PvdA of ze in het belang van Someren toch nog ruim een jaar met elkaar door kunnen als coalitie. Die intentie hebben fractievoorzitters Bart de Groot, Arjan Evers en Hans van Maris naar elkaar uitgesproken.