Camperplaats naast koeienboerderij op Croy geeft echtpaar balans en gasten de kans op natuurbeleving

Het ging er al lang over. Nadat ze op Croy de familieboerderij overnamen verlangden Jos en Jolande Kuijpers er naar iets recreatiefs als nevenactiviteit op te zetten. ,,We wilden graag wat veranderen in ons veebedrijf. Daarin wilden we het wat rustiger aan doen, bijvoorbeeld om meer tijd over te hebben voor de kinderen. Recreatie hebben we altijd leuk gevonden. Niet iets waarbij we de appelsientjes nog moeten uitpersen in de ochtend. We wilden iets anders beginnen.”

,,Wat we wel wilden, was contact met andere mensen. Ook om hen te laten genieten van wat er in de omgeving te zien en te doen is. Om met mensen in gesprek te gaan over de landbouw. Dat trekt ons wel.’’

Dus ligt er nu naast de koeienstal en midden in het groen van de omliggende weilanden een terrein voor campers. ,,Zelf houden wij heel erg van de natuur en het landelijke landschap", zegt Jolande Kuijpers. ,,Dat willen wij ook aan de mensen geven. Een echte natuurbeleving. Daarom hebben wij bijvoorbeeld bloemenranden gezaaid en een vijver gemaakt. En we hebben struiken en bomen gepland voor een nog groenere uitstraling. Alles is gericht op de natuur.’’

Nog bezig met sanitair

Eten bij de Kuijpersen kan niet. Hij: ,,Wij zijn echt een plek waar je met je camper kan overnachten. Momenteel zijn we nog bezig met het sanitair. Maar dat is nog niet gerealiseerd. Gelukkig hebben de meeste campers zelf douches en toiletten. Het grijze water en chemisch toilet kan je trouwens al wel legen en drinkwater opnieuw vullen.’’

Op de koeienboerderij is Jos negenenvijftig jaar geleden geboren. Hij is altijd in zijn ouderlijk huis gebleven: ,,Ik ben de derde generatie die hier boert. Onze familie heeft altijd melkkoeien gehad. Dat is bij mij ook zo gebleven.’’ Zijn vrouw is dertig jaar geleden bij hem in Aarle-Rixtel komen wonen. Zij houdt zich minder bezig met het boerenbedrijf, aangezien zij een baan heeft in de zuivelindustrie. Maar daar gaat verandering in komen: ,,Ik ga nu ook meer thuis meewerken, zodat we ons samen op de nevenactiviteit kunnen storten. We hopen zo snel mogelijk open te kunnen. Dat is sowieso binnen nu en twee weken. Dan kunnen mensen deze zomer nog komen genieten van het mooie Croy.’’