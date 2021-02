Caravan brandt grotendeels uit bij kamp in Asten

Na verhaal in ED steeds verder op dreef; Monique Cunnen uit Neerkant succesvol met haar schrijf­sels

25 februari NEERKANT - Tien jaar geleden schreef de Neerkantse Monique Cunnen haar eerste verhaal, dat toevallig in het Eindhovens Dagblad gepubliceerd werd. Sindsdien raakte ze steeds verder op dreef. Ze sleepte diverse prijzen in de wacht, waaronder onlangs de tweede prijs in verhalenwedstijd de Raadselige Roos.