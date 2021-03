Caravan brandt uit bij kamp in Asten

Geen clip opnemen, alleen eten afhalen: Asten staat vi­deo-opnames in leeg restaurant niet toe

24 februari ASTEN - Jos Wigman had een mooie locatie gevonden voor het opnemen van een videoclip. Restaurant Le Yuzu in Asten kan nu toch geen gasten ontvangen. Een van de muzikanten opperde om toch maar even de gemeente te vragen. Die gaf geen toestemming: het enige dat in een restaurant mag is het afhalen van maaltijden.