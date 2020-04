Carel van Heugten, oud-voorzitter Gemertse motorclub, overleden

Van Heugten was lid van de motorclub vanaf 1968. Tijdens zijn voorzitterschap (1993 - 2012) zette hij zich in om de sport landelijk meer aanzien te geven en naar een internationaal niveau te tillen. Hij streefde ernaar dat op het circuit de Wolfsbosch in Gemert jaarlijks een ONK-wedstrijd werd verreden. Voor zijn inzet is van Heugten in 2013 benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau en tot erelid van MAC St. Cristoffel.