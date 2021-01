Carillon mogelijk naar Floreffeplein in Lieshout

LIESHOUT - Een werkend carillon in een appartementencomplex, daar zit je als toekomstig bewoner niet op te wachten. En dus wordt het in 1989 gemaakte klokkenspel van het voormalige gemeentehuis in Lieshout mogelijk verplaatst. Bij voorkeur naar het Floreffeplein.

Quote Het is zeker niet de bedoeling om 24 uur per dag het carillon te laten klinken, eerder op de momenten dat er veel mensen op de been zijn. Marieke Bloemberg, Heemkundekring 't Hof van Liessent heemkundekring ‘t Hof van Liessent heeft deze plek aanbevolen aan de gemeente Laarbeek. ,,Voldoende dicht bij het centrum, maar ver genoeg van omwonenden om niet storend te zijn”, verklaart woordvoerder Marieke Bloemberg van 't Hof van Liessent. ,Bovendien is het Floreffeplein gemeentelijke grond, dat is ook een belangrijke afweging.” Maar elke andere plek die aan de voorwaarden voldoet, is nog bespreekbaar.

Bedoeling is dat de heemkundekring ervoor zorgt dat het carillon - middels een computerprogramma - bespeeld wordt. ,,Het is zeker niet de bedoeling om 24 uur per dag het carillon te laten klinken, eerder op de momenten dat er veel mensen op de been zijn. We denken erover om thematisch te werken, dus Sinterklaas- of kerstliedjes in het winterseizoen.”

Bedrag van 60.000 euro nodig

Voor het zover is moet overigens eerst de gemeenteraad van Laarbeek er nog mee instemmen om 60.000 euro opzij te zetten. Het carillon is weliswaar aan de gemeente te koop aangeboden voor het symbolische bedrag van 1 euro, aan de fysieke staat van het klokkenspel schort nog wel een en ander. Sinds 1997 is, met uitzondering van een kleine noodgreep in 2018, er niets meer aan onderhoud uitgevoerd aan het carillon, dat gezien wordt als cultuur-historisch erfgoed.

Restaureren en weer helemaal operabel maken kost bijna 27.000 euro, maar daarmee ben je er nog niet. Op de nieuwe locatie is ook een klokkenstoel nodig, waar het carillon aan kan worden opgehangen. Dat kan met een simpele rechte paal van bijna 7.000 euro, maar mooier is een klokkenstoelboom van ruime 14.000 euro. Dat zijn drie aan de top krom gesmede palen van verschillende lengte, die met een beetje fantasie doen denken aan een boom. En dan is de gemeente voor de aanleg van de fundering en doortrekken van de kabels om en nabij de 15.000 euro.

Van grote sentimentele waarde

Het carillon is gemaakt door Royal Eijsbouts uit Asten en indertijd bekostigd door bedrijfsleven, particulieren en het Anjerfonds. Volgens burgemeester en wethouders is het dus van grote sentimentele waarde voor de Lieshoutse gemeenschap. Ander argument om het bedrag van 60.000 euro uit te geven, is dat het carillon van Beek en Donk bij de sloop van het oude gemeentehuis een nieuwe plek kreeg in de Groene Long. Het raadsbesluit valt naar verwachting eind januari.

