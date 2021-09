Carillon voormalige raadhuis komt voor dorpshuis Lieshout te staan

Carillon mogelijk naar Floreffe­plein in Lieshout

4 januari LIESHOUT - Een werkend carillon in een appartementencomplex, daar zit je als toekomstig bewoner niet op te wachten. En dus wordt het in 1989 gemaakte klokkenspel van het voormalige gemeentehuis in Lieshout mogelijk verplaatst. Bij voorkeur naar het Floreffeplein.