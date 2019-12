Carlo Jacobs is prins Carlo I namens De Dorstvlegels uit Vlierden

Hij regeert komend jaar over Dorstvlegelland met zijn adjudant John Sleegers en zijn twee hofdames Miriam van den Eijnden en Yvonne Leesberg. Zaterdag werd Prins Carlo I onthuld tijdens een spelletje Prinsen Memory op het Prinsenbal in ’t Huis.

Prins Carlo I is eigenaar van C. Jacobs Containers en Transport. Hij is al jaren actief in de Raad van Elf en is daarnaast te vinden op menig festival, waar hij optreedt als de FestiSint. Verder is hij de sponsor van de veteranen van voetbalclub SPV.