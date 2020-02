Carnaval krijgt zwart randje voor eigenaar Café van Bracht: ‘Álles is overhoop gehaald en drank gestolen’

AARLE-RIXTEL - Ondanks een prachtige carnavalsweek kreeg het feest voor de eigenaar van Café van Bracht uit Aarle-Rixtel toch nog ‘een zwarte rand’. Een of meerdere inbrekers sloegen donderdagnacht toe en lieten het café in een puinzooi achter. ,,Zo stonden we een paar dagen geleden middenin de gezelligheid en nu staan we in een tent die volledig overhoop is gehaald”, zegt de eigenaar (44) van het café.