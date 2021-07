Carnavaleske sfeer bij tweede editie Dwars dùr Dend

Voor het tweede jaar op rij werd in Someren-Eind de kroegentocht ‘Dwars dùr Dend’ gehouden. Waar vorig jaar de organisatie al verbaasd was over het succes, stonden ze nu met pretoogjes te kijken naar de 260 deelnemers die door het dorp trokken.

Met in iedere hand een flesje bier staan Han van de Laar (51) en Rob Wijnen (44) op het terras van café ’t Eind te kijken naar de mensenmassa die door de straten van Someren-Eind trekt. ,,Het is net carnaval maar dan zonder de kleding”, geeft Van de Laar aan. Zijn ogen twinkelen bij het zien van een groep jonge meiden die, onder het genot van een glas wijn, luidruchtig op zoek zijn naar een tennistrainer. ,,Het is geweldig, de mensen zijn blij dat ze eindelijk elkaar weer eens zien, de sfeer was vanaf het eerste moment geweldig” aldus Van de Laar.

Wijnen beaamt dit en vult aan: ,,Het gaat te ver om het een reünie te noemen, maar veel mensen hebben elkaar één jaar niet gezien dus voor velen zal het zo wel een beetje voelen.”

Vorig jaar besloten de twee, na een avondje stappen, dat het tijd werd om iets terug te doen voor de horeca in het dorp die zwaar getroffen was door de coronapandemie. Waar het aantal deelnemers vorig jaar bleef steken op ruim honderddertig zagen ze dit jaar een verdubbeling. ,,Kort na de eerste editie kregen we al veel berichtjes of we al wisten wanneer de tweede editie zou worden gehouden”, zegt Wijnen. Door de beperkingen was daar lang onduidelijkheid over, maar nadat er versoepelingen kwamen werd er direct contact gelegd met de gemeente Someren. ,,Mensen reageren niet altijd positief op de gemeente, maar wij hebben niets te klagen. Er werd gekeken naar wat wel mogelijk was in plaats van aan te geven wat niet mocht.” Volgens Van de Laar was er een logische verklaring dat het aantal deelnemers verdubbeld is: ,,Het was vorig jaar bloedheet en al veel mensen waren op vakantie.

Twee van de nieuwe deelnemers waren de broers Bram en Koen Wijnen. ,,Ik woon al enkele jaren in Eindhoven, maar moest hier perse bij zijn. Het voelt heerlijk om weer even ‘thuis’ te zijn”, geeft Bram aan. Ook voor Koen, die in Someren woont, is de tocht al geslaagd. Met een groot glas Leffe in zijn hand trekt hij van het ene café naar het andere: ,,Dit is echt heel gezellig, veel mensen heb ik al een hele poos niet gesproken. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik gewoon gruwelijk veel zin had om te gaan drinken”, zegt hij met een gulle lach.

Het is al zeker dat volgend jaar de derde editie op het programma staat: ,,Het is veel werk, maar als iedereen zoveel plezier heeft is dat het waard”, besluit Van de Laar.