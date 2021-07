Carnavalsclubs worstelen in coronatijd: ‘We staan met de rug tegen de muur’

Kort nieuws Koffie, Kletsen en Klassie­kers in ’t Eind

22 juli Someren-Eind - De organisatie van de activiteit ‘Koffie, Kletsen en Klassiekers’ mag maandagavond 26 juli deze zomeractiviteit in Someren-Eind weer op touw zetten. Door corona kon dat in 2020 niet. Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen kunnen bezoekers elke vierde maandag van de maand op het terrein aan de Lierweg terecht. Daar kunnen ze onder genot van een bakkie troost weer oldtimers én bijzondere voertuigen met twee tot wel twintig wielen bewonderen en bespreken. K,K en K is van 17 uur tot 21 uur en de entree is gratis.