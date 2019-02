Carnavalsconcerten Harmonie O&U uit Beek en Donk roepen een tropisch gevoel op

Someren niet lang zonder snoepwin­kel

11:00 SOMEREN - Het gat dat de familie Meeuws eind januari achterliet in de Kerkstraat, wordt over een kleine maand al opgevuld door Ronny van den Eijnden, partner Anne Limpens en zoon Daan. Zij starten medio maart met ‘Ut Noordersnuupke' in Someren-Noord, een winkel gespecialiseerd in schepsnoep en tabak.