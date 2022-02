Carnavalsserenade De Durbloazers voor jubilerende broer en zus; ‘Wat een mooie dag’

Broer en zus Wilms zijn al zo'n 27 jaar lid van De Durbloazers. Door lockdowns, corona en andere verplichtingen had het heel wat voeten in aarde om ze samen te kunnen huldigen tijdens een repetitie-avond, zoals gepland. Uiteindelijk verrassen De Durbloazers hun jubilarissen maar met een serenade en huldiging op carnavalszaterdag.

Mooier kan het niet zijn: de coronamaatregelen zijn overboord, iedereen is in carnavalsstemming, de zon schijnt en de jubilarissen zijn totaal verrast.

Zichtbaar geëmotioneerd

De serenade vindt plaats voor de woning van Jurgen Wilms. Yvonne van Onzenoort-Wilms blijkt uitgenodigd te zijn met de smoes dat haar broer verrast zou worden. Zij is zichtbaar geëmotioneerd als ze in de gaten krijgt dat de muzikale surprise ook haar ten deel valt. Coördinator Walter Joosten van De Durbloazers spreekt het tweetal toe en overhandigt de jubilarissen een speldje.

Net als haar 44-jarige broer is de 43-jarige Yvonne op jonge leeftijd al lid van De Durbloazers. ,,Wij houden allebei van muziek en gezelligheid. Dat ik als zestienjarig meisje al bij de club mocht heb ik aan clublid Gerrit te danken”, vertelt Yvonne. ,,Hij hield een oogje in het zeil en zorgde ervoor dat ik altijd veilig thuiskwam.”

Wat een mooie dag

Yvonne is begonnen bij De Durbloazers als bekkenist, heeft een tijdlang trombone en fluit gespeeld en de laatste jaren is de piccolo haar instrument. Ze heeft zich het afgelopen jaar vanwege corona op de achtergrond gehouden bij de kapel. ,,Maar nu ze hier zo staan te spelen krijg ik weer zin om mee op pad te gaan. Het kan niet beter; na twee jaar is het weer carnaval en het weer is super. Wat een mooie dag.”

Ook trompettist Jurgen Wilms heeft zijn activiteiten binnen De Durbloazers op een laag pitje staan, hij is sinds twee jaar reserve-lid. ,,Mijn kinderen werden groter en wilden zelf carnaval vieren. Ik wil er nu voor ze zijn, maar deze mannen zijn nooit uit mijn gedachten. Het is een fantastische club.” Hij vertelt hoe hij als kleine jongen De Durbloazers zag spelen op een platte wagen op de Markt in Helmond. ,,Ik wist meteen, dat wil ik ook. Muziek maken is leuk, maar samen muziek brengen en mensen blij maken is het allermooiste.”