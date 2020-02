Carnavalstenues van Liesbeth Goorts zijn chic en warm

De Neerkantse noemt haar kunst carnaval chic. Dus niemand minder dan het Ulewappers prinsenpaar Prins Peter en Prinses Chantal opende de expositie met haar niet alledaagse kledij, die ook weinig navolging heeft.



Waarschijnlijk omdat haar stijlvolle kleurrijke carnavalskleding maar enkele dagen per jaar gezien en gedragen kan worden. Het vervaardigen daarvan geeft Liesbeth Goorts echter veel voldoening. Ze kan er haar fantasierijke vrijheid in kwijt en het geeft haar rust en ontspanning.

Carnaval in prachtige pakken

Zoals wel vaker met een hobby gebeurt, kan het uit de hand lopen. Ze bezit meer creaties die ze zou kunnen dragen, dan dat er carnavalsdagen zijn. Haar man, kinderen en vier kleinkinderen meegerekend. Ook zij vieren carnaval uitgerust in prachtige pakken, compleet met steek en pruiken. Want ook die kunst beheerst ze. ,,Al mijn hele leven lang ben ik in mijn vrije tijd graag creatief bezig,” zegt ze.

Het begon ooit met breien en haken. ,,Later heb ik me als zoveel anderen in de schilderkunst verdiept. Op een gegeven moment had ik het daarmee wel gehad en wilde me op totaal iets anders richten. Dat werd de naaimachine. Mijn moeder was coupeuse en van haar heb ik deze vaardigheden geleerd. Ik heb altijd al voor mijn familieleden kleding gemaakt, ook carnavalskleding. Ik hou van carnaval en heb me al veertig jaar verdienstelijk opgesteld voor onze buurtvereniging Onder Ons door kleding te maken voor de optocht. Carnaval speelt zich steeds meer buiten af. Zo jammer om die mooie carnavalskleren dan onder een dikke winterjas te verstoppen. Zo kwam ik op het idee om weersbestendige en lekker warme carnavalskleren te maken. Weg dus met die winterjassen.”

Snuffelen met Puck

Bij Sonja’s Ateljee in Weert volgde ze enkele workshops en met kleindochter Puck (8) snuffelt ze vaak bij een groothandel in carnavalsstoffen urenlang rond. ,,Zij kan zo heerlijk onbevangen met de gekste stofjes aan komen dragen en het gekke is, dat het bij haar altijd klopt. Als ik weer een carnaval chic pak op een paspop heb staan, kijk ik met regelmaat met een knipoog naar boven om mijn moeder te bedanken. Ze is er helaas niet meer maar het voelt alsof we het weer samen hebben gefikst’.