Carnavalsvereniging De Meerpoel uit Someren jaagt op wereldrecord met langste polonaise

Een van de deelnemers die afgekomen was op de eerste training was Jos Verberne, na een uur trainen was de carnavalsvierder tevreden ,,Het viel me helemaal mee maar ik denk dat het wel zwaarder wordt als we het enkele uren moeten volhouden," zo geeft hij aan. Verberne doet mee omdat hij de carnaval wil promoten en om carnaval beter op de kaart te zetten. ,,Uiteraard ook om extra aandacht te vragen voor het jubileum van onze vereniging," zo geeft hij met een glimlach aan. Of de groep nog groter wordt weet hij niet: ,,Een van de voorwaarden is dat we met hetzelfde aantal deelnemers eindigen als we starten in Lierop maar ook met deze polonaise is het zoals met heel de carnaval: des te meer deelnemers des te gezelliger het is," zo besluit Verberne. Of De Meerpoel het wereldrecord in handen krijgt wordt duidelijk op carnavalsmaandag maar dat ze er plezier in hebben is nu al duidelijk.