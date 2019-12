Cd-presentatie Nidja Prisor op oudejaarsavond in Lieshout

KBO-kring Deurne: 'Sluiten huisartsen­post altijd nadelig’

18 december DEURNE - Alle Deurnenaren die 's avonds, 's nachts of in het weekend naar de huisarts willen, moeten per 1 januari naar de huisartsenpost in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. De spoedpost in zorgcentrum De Nieuwenhof gaat dicht.