CDA Asten wil ban op lachgas

Gezondheidsinstantie GGD waarschuwde recent nog voor de gevaren van lachgas. Het kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid op de korte en lange termijn. Veel jongeren beseffen dat niet. Dat baart raadslid Daniël van Schijndel de nodige zorgen. ,,We zien nu al op veel plekken lachgaspatronen liggen in de openbare ruimte. Dat vraagt dus om actie want nu is handhaving in Asten hierop simpelweg niet mogelijk.”

Van Schijndel kaartte het probleem maandagavond aan tijdens een politieke vergadering. Het gebruik van lachgas is populair onder jongeren. Het is een legaal middel en overal verkrijgbaar. Het is lastig voor Buitengewoon Opsporings Ambtenaren en agenten om hier tegen op te treden. Met een aanpassing van de APV kan dat wel. ,,Staatssecretaris Blokhuis kondigde onlangs de intentie aan om met een landelijk verbod op gebruik en bezit van lachgas te komen. Het is echter nog allerminst zeker of dat er wel komt. Hij riep onlangs gemeenten op om daarom zelf alvast actie te ondernemen”, licht de Astenaar toe.

Lachgastoerisme

De CDA-fractie wil daarmee ook gehoor geven aan de oproep van de gemeente Someren om in regionaal verband samen te werken op dit dossier, om ‘lachgastoerisme’ te voorkomen. ,,Een helder signaal van onze buren want zij zijn niet de enige die met dit vraagstuk geconfronteerd worden.”