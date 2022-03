CDA Deurne moet tien spandoeken voor verkiezing weghalen; andere partijen kregen ook waarschuwing

Somerense politiek hekelt Prowind: ‘Beter communice­ren, anders geen vergunning voor windmolen in Diepenhoek’

SOMEREN-HEIDE - De Somerense politiek is verbaasd dat omwonenden van de vijf geplande windmolens in De Diepenhoek nauwelijks bij het project betrokken worden. ,,Als daar geen verbetering in komt, verstrekken we geen vergunning.”

