CDA en Dorpspartij willen luxere ‘Huiskamer’ in Bakel

GEMERT-BAKEL - De nieuwe Huiskamer van Bakel hoeft niet per sé alleen maar sober en doelmatig te worden, maar er mag ook fraai uit komen te zien. Als het aan de fracties van het CDA en de Dorpspartij in de Gemert-Bakelse gemeenteraad ligt, krijgt het nieuwe gebouw een luxere uitstraling en bovendien ook een extra verdieping.

,,Daarmee weten we zeker dat het nieuwe gebouw van meet af aan voldoet aan de wensen van alle toekomstige gebruikers", aldus raadslid Joris van Loon van het CDA. ,,Bovendien betekent een architectonisch mooi vormgegeven gebouw ook een goede en broodnodige impuls voor het vernieuwde Bakelse centrum.”

Verenigingsleven

CDA en Dorpspartijen willen daarom dat uitgezocht wordt hoeveel geld het kost om een ‘Huiskamer van Bakel-Plus’ te laten bouwen, aldus Van Loon. Nu is er een bedrag van 4 miljoen euro op de Gemert-Bakelse begroting opzij gezet om de bouw mogelijk te maken van de Bakelse Huiskamer. In die multifunctionele accommodatie (MFA) krijgt straks het nagenoeg voltallige verenigings- en sportleven onderdak, waaronder Music Sacrum en de bibliotheek.

Vanuit de oppositie in de Gemert-Bakelse gemeenteraad zijn er echter nogal wat reserves bij het ambitieuze plan. Niet zozeer omdat die fracties het oneens zijn met het voornemen om het Bakelse centrum flink op te krikken, integendeel zelfs. Maar wel omdat Lokale Realisten, de fractie-Vogels, D66, VVD en Sociaal Gemert-Bakel forse kanttekeningen zetten bij de manier waarop plan het financieel gezien in elkaar steekt.

Wakker liggen

,,Weten we eigenlijk wel waar we straks als gemeenteraad onze handtekening onder zetten", vraagt Ton Vogels zich af. ,,Bij de plannen voor de Golfbaan Stippelberg zijn we destijds ook akkoord gegaan zonder dat wisten wat de financiële gevolgen waren. En dat hebben we geweten ook. Daar lig ik nog wel eens wakker van.”

Kersvers wethouder Bart Claassen (CDA) verzekert de gemeenteraad echter dat als sprake is van veranderingen in de kosten van de plannen hij onmiddellijk bij de raad zal aankloppen. ,,Het is een beetje een kip/ei-verhaal. Zonder instemming van de raad kunnen we de planning niet verder uitwerken. En we weten pas precies wat het gaat kosten als we alles uitgewerkt hebben.”

Fuse verhuist niet mee

Claassen, opvolger van de naar de Tweede Kamer vertrokken Inge van Dijk, kondigt verder aan in gesprek tegen met het bestuur van OJC Fuse, dat niet wil verhuizen naar de Huiskamer omdat het dan zijn eigen identiteit kwijt raakt.

Ook gaat de wethouder aan tafel met Badminton Club Bakel (BCB) en korfbalvereniging MKV. Beide clubs zijn gevestigd in sporthal De Beek, maar die gaat plat als de Huiskamer klaar is. ,,Dat nieuws moesten we wel in de krant lezen", zegt BCB-secretaris Peter Hagens. ,,Van de gemeente hadden we daar niets over gehoord.”