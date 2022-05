CDA en VVD accepteren uitnodiging, eerste gesprekken Somerense coalitie volgende week van start

Voorafgaand aan de raadsvergadering van gisterenavond nam Bart de Groot het woord, de fractievoorzitter van De Gemeenschapslijst gaf de gemeenteraad een update over de stand van zaken omtrent de nieuw te vormen coalitie. ,,We zijn blij dat Wij zijn Someren/VVD en het CDA op de uitnodiging van ons en LSH willen ingaan. De gesprekken starten volgende week en wij zien die met vertrouwen tegemoet.”

Samenwerking met CDA was ‘allerlaatste optie’

Lange tijd leek het erop dat de formatie in Someren er eentje van de lange adem zou worden. De Gemeenschapslijst, die tijdens de verkiezingen met zes zetels de grote winnaar werd, legde het advies van informateur Ed Mathijssen naast zich neer. Die zag een variant met De Gemeenschapslijst, CDA en VVD als beste optie voor Someren. Voor De Groot was een samenwerking met het CDA in eerste instantie ‘de allerlaatste optie’. Zijn voorkeur ging in eerste instantie uit naar een samenwerking met LSH, met wie zijn partij een verbond sloot, en VVD. Dit leidde tot veel onbegrip in de Somerense politiek waarna vorige week bekend werd dat ook het CDA een uitnodiging kreeg om aan te schuiven. Zowel de VVD als het CDA waren in eerste instantie gematigd enthousiast maar accepteren de uitnodiging na overleg met hun achterban.