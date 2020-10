CDA'er Inge van Dijk: ‘een echte Brabantse met een gouden hart’

GEMERT-BAKEL - Bij het grote publiek is ze vrijwel onbekend, de Gemert-Bakelse wethouder Inge van Dijk, die begin volgend jaar De Peel voor de Haagse Tweede-Kamerbanken verruilt. Zo onbekend dat ze op radiozender NPO1 in een nieuwsprogamma gisteren per ongeluk Inge de Bruijn genoemd werd.

Maar in Gemert-Bakel dragen ze de 45-jarige wethouder op handen. En ook binnen het landelijke CDA maakte ze de afgelopen tijd snel naam. Dat gebeurde nadat ze als voorzitter van het CDA-provinciebestuur de crisis die was ontstaan in de Brabantse coalitie binnen de perken wist te houden. Ook al was er volop kritiek op de keuze van de CDA-fractie om in zee te gaan met Forum van Democratie, Van Dijk wist die brand wel te blussen.

Quote Ze is een echte verbinder Stefan Janszen, CDA-fractievoorzitter

Dorpsgenoten

De keuze om de politiek in te gaan maakt ze al meer dan twintig jaar geleden, nadat haar vader zich in haar geboortedorp Bakel luid en duidelijk (maar uiteindelijk tevergeefs) verzet had tegen de gemeentelijke herindeling. Bakel werd bij Gemert gevoegd, en dat was voor haar reden zich aan te sluiten bij het CDA en eerst als commissielid, later als raadslid en fractievoorzitter en vervolgens sinds 2018 als wethouder de belangen van haar dorpsgenoten te behartigen.

,,,Ze is een echte verbinder", zegt voorzitter Stefan Janszen van de 11-koppige CDA-fractie in de Gemertse gemeenteraad. ,,Ze is altijd op zoek naar manieren om problemen op te lossen, en daar is ze ook heel sterk in, Vooral omdat ze iedereen vaak twee stappen vooruit is.”

Prominent

Daarin doet ze dan denken een andere prominente regionale CDA’er die jaren geleden al weer de stap van de lokale en provinciale CDA-politiek naar Den Haag maakte, Helmonder Pieter van Geel. Hij schopte het tot uiteindelijk tot staatssecretaris en fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Met Van Geel had Zuidoost-Brabant in die periode, van 2002 tot 2010, opnieuw een ‘eigen’ vertegenwoordiger in de Haagse politiek. Hij was daarmee de opvolger van de voormalige Helmondse wethouder Nancy Dankers, van 1994 tot 2002 Kamerlid voor het CDA. En naast Van Geel was het Helmonder Ruud van Heugten die voor het CDA van 2006 tot 2009 in de Kamer zat.

Buitenkansje

Sinds die tijd is het slecht gesteld met de Brabantse vertegenwoordiging in de Haagse politiek - een uitzondering als (oud-)Helmonder Paul Smeulders van GroenLinks daargelaten. De aanstaande verhuizing van Van Dijk wordt in de regio dan ook met enthousiasme onthaald. ,,Wij zijn aangenaam verrast door de kandidatuur van Inge van Dijk", zegt CDA-fractievoorzitter in de Somerense gemeenteraad Daniel van Schijndel bijvoorbeeld. ,,Het is echt een buitenkansje voor de gemeenten in onze regio dat zij zo hoog op de lijst staat."

Ook de Eindhovense CDA-wethouder Stijn Steenbakkers steekt de loftrompet over zijn partijgenote. Steenbakkers, die vier jaar geleden nog op een uiteindelijk net-niet verkiesbare plek stond op de CDA-Kamerlijst, werkte enkele jaren met haar samen in de provinciepolitiek. Hij noemt haar een ‘uitstekende volksvertegenwoordigster'. ,,Ze is een stabiel bestuurder die moeilijke dossiers en keuzes niet uit de weg gaat. Een echte Brabantse met een gouden hart voor Brabant en de partij.”