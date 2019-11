CDA: gelijke regels voor boeren in alle provincies

UTRECHT - De Brabantse CDA-fractie heeft op het landelijke partijcongres zaterdag applaus geoogst voor principiële opstelling in het stikstofdebat waardoor in Den Bosch een politieke crisis is ontstaan. De CDA-leden steunden bovendien een resolutie van de afdelingen in de Peel om de regels en deadlines voor alle boeren in het land gelijk te trekken.

Zonder de meeste CDA-hoofdrolspelers van het politieke drama in het provinciehuis in de nacht vrijdag op zaterdag kwamen de partijleden zaterdag bijeen op een partijcongres in Utrecht.

Alleen CDA-Statenlid Tanja van de Ven en melkveehouder uit Beek en Donk had de wekker gezet omdat zij op het hoofdpodium werd verwacht.

Applaus

Van de Ven oogstte voor een volle zaal met partijgenoten applaus voor de keuze van haar fractie om zich tegen coalitieafspraken te keren en meer tijd te eisen voor boeren om te voldoen aan strengere Brabantse regels.

De politieke crisis en het vertrek van de twee Brabantse CDA-gedeputeerden was zaterdag niet hét gespreksonderwerp onder de CDA’ers. Maar de stikstofcrisis was dat zeker wel.

Geld

De partij worstelt duidelijk met de gevolgen voor de boeren. Het CDA wil de achterban niet teleurstellen maar beseft dat ook de boeren getroffen zullen worden door nieuwe maatregelen.

Voor CDA-landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer Jaco Geurts was zaterdag een hoofdrol weggeld op het congres. Hij toonde respect voor de rechte rug van de Brabantse CDA-fractie in het conflict met de coalitiepartners.

En hoewel hij zijn eigen lot heeft verbonden aan elke gedwongen krimp van de veestapel gelooft Geurts niet dat de crisis in Brabant ook Den Haag zal bereiken. ,,Ik denk dat we er met praten uitkomen’’, zei hij over de onderhandelingen die binnen de regeringscoalitie plaatsvinden over een oplossing voor de stikstofcrisis. Uitgangspunt voor hem is dat veehouders niet opnieuw worden opgezadeld met extra kosten. ,,Maatregelen mogen boeren geen geld kosten.’’

Resolutie

Geurts vertelde dat hij in de coalitie ijvert voor uniforme regels voor boeren in het hele land waardoor voor Brabantse veehouders mogelijk een ontsnapping ontstaat. Met coalitiegenoot VVD is daarvoor een motie ingediend.

De CDA-leden stemden voor een resolutie van de afdelingen in Deurne, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren met dezelfde strekking. De Deurnese CDA-fractievoorzitter Leo Cuijpers diende de resolutie in. ,,Voor iedere ondernemer moeten dezelfde spelregels gelden’’, zei hij in een toelichting.