CDA, Samen voor Asten en VVD onderzoeken coalitie in Asten: ‘Verminderd vertrouwen in Algemeen Belang’

Door ‘meerdere incidenten in de voorbije jaren’ is het vertrouwen in Algemeen Belang geschaad, concludeert informateur John Bankers (CDA) uit opmerkingen vanuit zijn partij en Samen voor Asten. Algemeen Belang is volgens Bankers meermaals gevraagd te reageren op die gevoelens en voorbeelden. Hij concludeert uit de reacties van andere partijen dat bij Algemeen Belang onvoldoende zelfreflectie heeft plaatsgevonden. CDA en Samen voor Asten willen daarom de huidige coalitie niet voortzetten.