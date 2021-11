Cees (78) uit Someren schrijft, met dank aan zijn vrouw, een ode aan de Lambertuskerk

SOMEREN - Zelf gelooft hij ‘à la carte’, maar dat weerhield Cees Verhagen (78) uit Someren er niet van een boek te schrijven over de Lambertuskerk in zijn dorp. ‘Als je de geschiedenis van de kerk kent, ken je ook de geschiedenis van het dorp.’

‘Een cultuurhistorisch en geschiedkundig verhaal in woord en beeld over een sieraad in de gemeente Someren’, schrijft Verhagen op de kaft van zijn boek Ode aan de Lambertuskerk.

Dat sieraad is de Lambertuskerk in de Kerkstraat, de laatste van de zeven kerken die Someren heeft gehad. De eerste stond waarschijnlijk in de Speelheuvelstraat. ,,Het eerste kerkje werd rond 1300 gebouwd en had een plat dak, de huidige r.-k. St.-Lambertuskerk uit 1926 heeft een toren van 39,50 meter’’, vermeldt Verhagen.

Voor de rust

Is de schrijver over een r.-k. kerk zelf katholiek? ,,Ik ben wel gedoopt, maar ik geloof à la carte. Vroeger was alles een eenheidsworst, maar in deze tijd verandert alles snel. Ik kom vaak in kerken, met mijn vriend Louis van den Bosch ging ik ieder jaar naar een kloosterkerk, voor de rust.’’

Quote Het viel mij op hoe vaak ik de St.-Lambertus­kerk voorbij zag komen Cees Verhagen

Die rust vond Cees nadat hij vorig jaar getroffen werd door het coronavirus en terug uit het ziekenhuis niets omhanden had. Hij mocht nergens naartoe en had tijd over. ,,Ik besloot mijn notities op papier te gaan sorteren. Het viel mij op hoe vaak ik de St.-Lambertuskerk van Someren voorbij zag komen én ben toen notities van Somerense mensen gaan lezen. Bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven vond ik nog oude bouwtekeningen. Tijdens het schrijven kwam ik erachter dat als je de geschiedenis van de kerk van Someren kent, je ook de geschiedenis van het dorp kent.’’

Quote Someren is vaak mishandeld door het verplaat­sen van de kerk Cees Verhagen

,,Someren is vaak mishandeld door het verplaatsen van de kerk. Omdat de kerken meestal op een andere locatie werden gebouwd, verhuisde het centrum van het dorp steeds mee, een meerpuntsdorp dus. Ter vergelijking, Asten is een eenpuntsdorp, de kerk bleef op dezelfde plek en het dorp groeide eromheen’’, vertelt Cees.

Dat de huidige Lambertuskerk niet in het centrum ligt is de schuld van pastoor Van Lieshout. De parochianen kozen De Postel als locatie, maar de pastoor dacht er anders over, is te lezen in het boek.

Laatste suisse

De vele foto’s in het boek laten onder andere de Somerense kosters Marinus Meeuws en Frits Bernards zien. Ook de laatste suisse (ordebewaker), Janus Scheepers, heeft een plekje gekregen. ,,Net als de inboedel van de kerk zijn deze mensen beschreven. Met mijn boek in de hand kan men een rondgang doen door het gebouw. Alle beschrijvingen van het wijwatervat, het Smitsorgel, de doopvont, de kruiswegstatie en andere kunstwerken staan erin.’’

Vrouw Mieke heeft de eindcontrole

Of Cees op 78-jarige leeftijd nog een boek gaat schrijven sluit hij niet uit. ,,Ik heb nog een aantal onderwerpen die vragen om in boekvorm te verschijnen, maar ik moet er klaar voor zijn. Mijn vrouw Mieke is er wel klaar voor. Zij heeft de eindcontrole over wat ik schrijf en zorgt dat het boek taalkundig goed de deur uit gaat. Als zij bijvoorbeeld op pagina 4 de naam Johanes met één n leest en op pagina 144 met nn, onthoudt zij dat. Zo goed controleert zij. Ik ben een sloddervos, altijd bezig met het verhaal en kan het niet altijd koppelen aan het taaltechnische.’’

Tenslotte leest Cees dan de A4’tjes nog een paar keer over. ,,Dat doe ik om gedachtenfoutjes te voorkomen. Als de foto’s bij de juiste teksten zijn geplaatst, stuur ik het naar de drukker.’’

De boekpresentatie zondag is gecanceld. Ode aan de Lambertuskerk kost 15 euro en is verkrijgbaar via boekencees@gmail.com.