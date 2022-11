Cees Heinemans hielp met Cratos veel Deurnenaren

‘Project Leegveld gaat niet om turf, maar om hoogveen en daarmee om het hele ecosysteem’

DEURNE - Aan het Leegveld in Deurne worden de laatste werkzaamheden verricht rond herinrichtingsproject Leegveld. De bedoeling van het project is dat het hoogveen in de Deurnsche Peel zich herstelt. Zo’n 25 belangstellenden werden daar zaterdag over bijgepraat tijdens een excursie.

28 november