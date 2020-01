'Cel in voor niet dragen hoofddoek? Wat belachelijk’

Verkoop overgeble­ven spullen kerk Someren-Hei­de levert honderden euro's op

4 januari SOMEREN-HEIDE - Het orgel is al verhuisd naar de kerk in Ommel, een groot kruisbeeld naar het godshuis in Heusden. Liefhebbers konden zaterdagmiddag zelf de nog overgebleven voorwerpen uit de Sint Jozefkerk in Someren-Heide kopen. Zo’n veertig bezoekers gaven in totaal enkele honderden euro’s uit.