Celstraf geëist voor seks met patiënt uit Lieshout

DEN BOSCH - Het kan niet zijn dat een Udense man (79) niet wist dat zijn seksdate (28) wilsonbekwaam was. Een dag eerder wilde hij hem ophalen uit een instelling maar die liet dat niet toe. De volgende dag lukte het wel vanuit het ouderlijk huis, maar dat was echt niet pluis. Het OM wil hem daarom zes maanden celstraf geven, waarvan vier voorwaardelijk.

September 2016 kregen verdachte en slachtoffer contact via een datingsite. Het kwam tot een afspraakje. De 79-jarige merkte tot zijn verbazing dat zijn date op een instelling in Lieshout woonde. De toekomstige partner bleek ‘een boom van een vent’ die goed uit zijn woorden kwam. Maar toen ze naar de bossen wilden, mocht dat niet van de verpleging. Even stelde de man zich voor als ‘een soort oom’, maar de patiënt mag niet met vreemden mee.

De volgende dag was hij bij zijn ouders. Opnieuw volgt een afspraakje, en zonder dat moeder het wist stapte zoon bij de 79-jarige in de auto. In het bos werd wat gerommeld, maar de verdachte zei na een tijdje dat ze beter konden stoppen. Toen hij de ander terugbracht, was moeder in zicht. Hij zette de zoon snel uit de wagen en scheurde weg. Maar zijn auto werd gefotografeerd. DNA-sporen maakten later duidelijk dat het echt deze man was.

Kwetsbare kleuter

Vraag is of de verdachte wist dat de zoon wilsonbekwaam was. Zijn moeder omschrijft hem als een kwetsbare kleuter, verstopt in een enorm lijf. De wereld is gewoon te groot voor hem. Valkuil is dat hij zo goed uit zijn woorden komt. Desondanks: een dag eerder was alles tegengehouden. “Waar haalt hij het lef dan vandaan om het de volgende dag opnieuw te doen? Hij neemt daarna de benen. Overduidelijk dat hij wist dat het niet klopte.”

En dat zei ook officier van justitie Geerte Burgers. Ze ziet grote verschillen in leeftijd en verstand en dat is overwicht. “De zoon heeft alle kenmerken van een kind en verdient ook die bescherming. Maar de verdachte probeert hem eerst mee te lokken, haalt hem de volgende dag weg en gooit hem achteraf uit de auto. Zijn driften waren te sterk”, aldus Burgers.

Geen dwang