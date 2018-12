Chalet afgebrand op Prinsenmeer in Ommel

Tweede gewapende overval op tankstati­on Beek en Donk in drie weken tijd

5 december BEEK EN DONK - Een tankstation aan de Pater Vogelsstraat in Beek en Donk is woensdagavond overvallen. Een man met bedekt gezicht bedreigde een medewerkster met een koevoet. Hij is te voet gevlucht. Het is de tweede overval op het tankstation in drie weken tijd.