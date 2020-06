Challenge vervangt Kennedymars Someren: Toch 80 kilometer wandelen

Dat houdt in dat iedereen in zijn eigen omgeving tachtig kilometer loopt. Dit hoeft niet per se op 4 en 5 juli; het kan van 4 tot en met 31 juli. In een sportapp als Runkeeper of Strava of in een gezondheidsapp die standaard op de meeste telefoons is geïnstalleerd, kunnen mensen hun wandelingen bijhouden. Wandelaars sturen screenshots van de opgeslagen wandelingen als bewijs op. Ze ontvangen dan van Joek een digitale herinnering aan het voltooien van de Kennedy Challenge. ,,De lopers zijn vrij om hun eigen route te bepalen”, aldus marsleider Davy van Otterdijk.