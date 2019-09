Charles Eyck in De Wieger in Deurne: Praten met papier en potlood

DEURNE - Hij was al heel jong doof en nagenoeg stom, beeldend kunstenaar Charles Eyck. Papier en potloden waren zijn redding, want dankzij zijn tekeningen kon hij praten met mensen. Tot en met januari is het werk van Eyck te zien in museum De Wieger in Deurne.

Charles Eyck: Schilderen met explosieve handen is te zien tot en met 12 januari 2020.

De Wieger, Oude Liesselseweg 29 in Deurne, is open van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Hij stond al heel lang op het verlanglijstje van De Wieger, Charles Eyck. De Limburgse kunstenaar was een goede bekende van de Deurnese arts en schilder Hendrik Wiegersma en past daarom perfect in het rijtje van bevriende schilders Zadkine, Nicolas en Cantré die de afgelopen jaren om beurten in de schijnwerpers werden gezet in het museum.

,,Ja, Eyck, daar loop ik al jaren mee in mijn hoofd voor deze serie. Wiegersma hoorde bij hetzelfde netwerk van zuidelijke expressionisten en het waren goede kennissen van elkaar", vertelt conservator Lex van de Haterd. Ook werkten ze samen bij tijdschrift De Gemeenschap, waarvoor ze illustraties en omslagen maakten.

De expositie met werk van Eyck (die leefde van 1897 tot 1983) beslaat meerdere zalen en periodes. In drie ruimtes zijn grote olieverf schilderijen van hem te zien, van de jaren 20 tot en met de jaren 80 van de vorige eeuw. In twee kleinere zalen wordt ingezoomd op zijn werk voor De Gemeenschap en de monsterklus die hij in 1962 klaarde in een kerk in het Franse dorpje Jeantes.

Eyck presteerde het om vierhonderd vierkante meter aan muurschilderingen te maken in de frescotechniek. Daarnaast maakte hij vijf glas-in-loodramen en een kruisweg. ,,We laten ontwerpschetsen van hem zien en verder foto's en persoonlijke documenten uit de collectie van Hans Suasso de Lima de Prado die Charles Eyck assisteerde bij het decoreren van deze kerk."

Het is Eyck niet altijd voor de wind gegaan in zijn leven. Op tienjarige leeftijd krijgt hij roodvonk en tyfeuze koortsen, waardoor hij vanaf dat moment doof en nagenoeg stom is. Geld om te leren liplezen was er niet. De rest van zijn leven zal hij via briefjes en tekeningen met zijn omgeving praten. Eyck maakte in totaal duizenden tekeningen en vele honderden schilderijen.

Volgens Van de Haterd was het een kunstenaar met verschillende gezichten. ,,Hij tekende en schilderde met explosieve handen; niet alleen op papier en doek, maar ook op muren, glas in lood en keramiek. Daarnaast was hij architect, ontwerper en schrijver. Kortom, het was een erg productieve en veelzijdige kunstenaar."

Volledig scherm St. Germain des Prés 1928. © De Wieger